Москва, 19 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ка-52М российской армии сорвали ротацию формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 19 октября сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости/Нина Падалко/Пресс-служба ОАК

«Выполнили удар по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что наводчик подтвердил уничтожение цели. Вертолёты после выполнения задачи успешно вернулись на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ вторглись в курское приграничье 6 августа. Российские подразделения не допустили прорыва врага вглубь региона и начали вытеснять его с российской территории. Потери украинских сил к 19 октября составили более 24,7 тыс. боевиков.

19 октября сдавшийся в плен украинский военный Александр Чмиль заявил, что командование ВСУ предупредило формирования, находящиеся в Курской области, о невозможности их эвакуировать, так как пути отступления отрезаны. Также к его подразделению прекратился подвоз продуктов и боеприпасов, бойцы в результате пошли сдаваться в плен.