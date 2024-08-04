Москва, 4 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил опорный пункт и живую силу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили 4 августа в Министерстве обороны России.

Кадр из видео

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля в Минобороны сообщили, что экипаж ударного вертолёта Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Север» ВС РФ.

Сообщалось, что к месту пуска средств поражения вертолёт следовал на предельно малых высотах, чтобы исключить возможность обнаружения средствами противовоздушной обороны противника. Удар наносился управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» и неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заранее заданным координатам.