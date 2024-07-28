Харьков, Украина, 28 июля, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Экипаж ударного вертолёта Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Север» ВС РФ. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Север», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что к месту пуска средств поражения вертолёт следовал на предельно малых высотах, чтобы исключить возможность обнаружения средствами противовоздушной обороны противника. Удар наносился управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» и неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заранее заданным координатам.

После выполнения боевой задачи и подтверждения об уничтожении цели экипаж Ка-52 выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек и вернулся на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение украинским формированиям в районах Липцов, Тихого, Петровки, Волчанска и Байрака в Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 155-миллиметровую американскую гаубицу M777, четыре орудия Д-30 и два склада боеприпасов.