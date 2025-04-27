Москва, 27 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Два вертолета Ка-32 привлекли к ликвидации возгорания в банном комплексе «Усадьба банная» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Для тушения вылетели два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что на территории комплекса горят семь построек.

Как передавало ИА Регнум, пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве вспыхнул днем 27 апреля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По последним данным, площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. км. В тушении пожара задействовали более 50 человек и 15 единиц техники. Из рядом стоящих строений эвакуировали порядка 25 человек. Информация о пострадавших пока не поступала.

Банный комплекс расположен на Яузской алее, которая находится на территории национального парка Лосиный остров.