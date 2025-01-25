Москва, 25 января, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Российский экипаж вертолёта Ка-52м сорвал ротацию украинских войск в приграничье Курской области. Об этом утром 25 января проинформировали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ/Кадр из видео

«Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию ВСУ, уничтожив бронетехнику и личный состав противника в приграничном районе Курской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там отметили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск ВС РФ экипаж вертолёта выполнил пуски ракет по заданным координатам и уничтожил бронетехнику, а также личный состав украинских войск.

После нанесения удара вертолёт выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, рассказали в Минобороны. Через некоторое время передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны показало кадры, как российский экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил позиции и скопления живой силы украинских военных на харьковском направлении.

23 января Минобороны показало кадры, как российский экипаж вертолётов Ми-35М уничтожил в приграничье Курской области живую силу и опорный пункт украинских военных.

22 января ведомство показало кадры работы российского расчёта ЗРК «Тор-М2», который уничтожил украинский беспилотник с помощью ракеты.