Курск, 24 августа, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Экипаж ударного вертолёта Ка-52 Воздушно-космических сил России поразил позиции Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом в субботу, 24 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52 нанёс удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате удара авиационными ракетами украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. После применения авиационных средств поражения экипаж вертолёта выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек, после чего благополучно вернулся на площадку вылета.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные вывили и уничтожили в районе деревни Камышевка в Курской области диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» ВС РФ отразили и сорвали атаки украинских формирований в районе населённых пунктов Борки, Малая Локня, Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 70 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины и один автомобиль.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 23 августа, украинские формирования с момента начала боевых действий в Курской области потеряли 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортёров, 350 ББМ, 34 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО и шесть станций радиоэлектронной борьбы.