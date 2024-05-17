Москва, 17 мая, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Зарубежные покупатели из сухопутной российской техники больше всего интересуются реактивными системами залпового огня «Торнадо» и «Смерч», самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», а также зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Об этом 17 мая заявил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Дарья Антонова ИА Регнум РСЗО «Торнадо-С»

Он также добавил, что из видов вооружений, которые используют сейчас в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя многоцелевой истребитель Су-35 и вертолёт Ка-52, на которые подрос спрос за рубежом.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что заинтересованность иностранных покупателей в российском оружии, которое применяют в ходе проведения специальной военной операции, растёт, спрос остаётся большим, сообщило РБК. Однако доля экспорта сократилась, потому что большая часть продукции идёт на нужды Министерства обороны, отметил Чемезов.

По его словам, портфель экспортных заказов на российские вооружения и военную технику составил почти $60 млрд, что является рекордом.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году продала вооружение за рубеж на миллиарды долларов. Глава государства привёл в пример российские ракетные комплексы «Панцирь». Они, по его словам, в высшей степени востребованы в ходе СВО, а также идут нарасхват на международных рынках.

Также Путин отметил, что оборонная промышленность демонстрирует хорошие темпы и качество работы. В нужных для страны объёмах выпускаются бронетехника, ракетная техника, высокоточное оружие.

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованному в марте, Россия заняла третье место в мире по экспорту оружия.

Так, доля России в мировом экспорте оружия составляет 11%. По данным доклада, в 2019 году Россия поставляла оружие в 31 страну, в 2023-м — в 12. Основная доля контрактов пришлась на страны Азии и Океании, Ближний Восток и Африку. На втором месте по экспорту оружия находится Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%). Первое место заняли США, которые по сравнению с предыдущим пятилетним периодом нарастили продажи на 17% (доля в мировом экспорте — 42%).