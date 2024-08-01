Материалы с тегом «Татьяна Бакальчук»
Суд оставил без движения иск основательницы Wildberries Бакальчук о разводе
Савёловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщается на сайте суда. «Оставлено без движения», — написано в судебной карточке. Причина решения не названа. Как передавало ИА Регнум, 23 июля Бакальчук...
1 августа 2024
Бакальчук заявила, что разлад в семье начался задолго до сделки с Russ
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью kp.ru призналась, что её разлад с супругом Владиславом начался задолго до объявления об объединении с оператором наружной рекламы Russ. «Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже...
31 июля 2024