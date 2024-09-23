Москва, 23 сентября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Татьяной Ким.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала она в своём Telegram-канале.

Владелица Wildberries 30 июля подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Предварительное заседание по иску назначено на 16 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Басманный районный суд арестовал ещё пятерых человек, задержанных после стрельбы у офиса компании Wildberries в центре Москвы. Ещё 27 задержанных, которым также были предъявлены обвинения, ждут решения суда о мере пресечения.

Информация о стрельбе у офиса Wildberries появилась 18 сентября. Основатель маркетплейса заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании.

Владислав Бакальчук, который находился в числе этих людей, утверждал, что прибыл в офис в Романовом переулке на переговоры о финансировании строительства новых складов Wildberries. По его словам, стрельбу якобы спровоцировали сотрудники службы охраны и неизвестные ему лица.

СК России возбудил уголовное дело по четырём статьям УК РФ: ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 330 («Самоуправство»).