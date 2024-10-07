Москва, 7 октября, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Работники компании «ВБ Девелопмент», которая занимается строительством складов для Wildberries, ушли из одного из основных офисов маркетплейса на Ленинской слободе в Москве.

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Генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов подтвердил РБК эту информацию. Он пояснил, что сотрудники переехали в новый офис, расположенный рядом со станцией метро «Тульская». Детали переезда не раскрываются в целях обеспечения безопасности сотрудников. Известно, что новое помещение рассчитано на 120 человек.

«ВБ Девелопмент» специализируется на строительстве логистических объектов для Wildberries. Единственным учредителем компании является Владислав Бакальчук, который находится в бракоразводном процессе с основательницей компании Татьяной Ким (сменила фамилию с Бакальчук после начала процесса). Фирма продолжает строительство складов для маркетплейса в соответствии с ранее заключёнными договорами.

Владислав Бакальчук также владеет 1% ООО «Вайлдберриз», которое до недавнего времени было основным юридическим лицом Wildberries и арендовало офис на Ленинской слободе.

Причина переезда связана с тем, что аренда помещений была оформлена на ООО «Вайлдберриз». Из-за неуплаты за парковку возникла угроза блокировки доступа в офис. По словам Кузнецова, переезд был необходим для предотвращения возможных провокаций и конфликтных ситуаций.

Денис Кузнецов утверждает, что все сотрудники были заранее проинформированы о переезде и переехали в новый офис.

Представитель интернет-площадки также не исключил, что в офисе могли находиться сотрудники ООО «РВБ», так как в компании действует система, позволяющая сотрудникам выбирать удобный офис для работы в конкретный день.

Как сообщало ИА Регнум, Бакальчук подал иск к своей жене Татьяне Ким из-за «незаконной» передачи активов Wildberries компании «РВБ».

«Сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках ООО «РВБ», — это ничтожные и незаконные договорённости», — написал Бакальчук в Telegram-канале.

Он отметил, что сумма этих активов составляет более 350 млрд рублей.

3 октября Бакальчук сообщил, что через суд потребовал признать ничтожной сделку по передаче компании «РВБ» домена wildberries.ru. Он подчеркнул, что никогда не заключал брачный договор с Татьяной и всё ещё состоит с ней в браке, а Wildberries всегда был их совместным делом.

В конце июля Савёловский районный суд Москвы принял к производству иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.

В начале августа Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ. Домен wildberries.ru теперь принадлежит его совместной с Russ компании «РВБ». Татьяна Бакальчук 1 октября заявила о завершении процесса реструктуризации объединённой Wildberries и Russ.

18 сентября 2024 года группа людей во главе с Бакальчуком совершила попытку захвата офиса Wildberries в Москве. Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ.