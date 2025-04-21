Москва, 21 апреля, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить основательнице маркетплейса Wildberries Татьяне Ким более 200 млн рублей по иску о разделе имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Wildberries и Russ.

Кадр из видео Владислав Бакальчук

«Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей», — цитирует агентство пресс-службу компании.

Самому Бакальчуку после развода достались квартира в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент», а также средства, которые находятся на его персональных счетах.

Ранее, 17 апреля, суд в Москве вынес решение в пользу основательницы маркетплейса Wildberries. По решению судьи 1% доли в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук, отошла Ким. Она стала владельцем 100% компании.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля 2024 года Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака. В конце августа исковое заявление было принято к производству. В сентябре она сообщила о смене фамилии на девичью — Ким.

Одним из этапов разворачивающегося конфликта между совладельцами Wildberries стало вооруженное столкновение в офисе компании 18 сентября, в ходе которого погибли два человека. Тогда Ким назвала это попыткой рейдерского захвата офисов. По словам адвокатов Бакальчука, первыми стрельбу открыли сотрудники службы безопасности офиса. СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу.

В марте текущего года Wildberries потребовала взыскать с «ВБ Девелопмент», учредителем которой является Бакальчук, 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование.