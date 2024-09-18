Москва, 18 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Владислав Бакальчук — муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, который делит с ней многомиллиардный бизнес, не может отдаёт ФНС долг в размере 7 тысяч рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА новости/Ирина Алтухова

«На данный момент за 47-летним предпринимателем числится непогашенный долг, сумма которого составляет 7732,39 рублей, она может стать больше из-за начисления пеней», — объяснил собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 сентября Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве. Его супруга и основательница предприятия Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата и троих раненых в результате перестрелки.

Несколько месяцев назад создательница Wildberries обратилась в Савёловский суд Москвы для расторжения брака на фоне сделки об объединении Wildberries с Russ, которую её супруг назвал рейдерским захватом. Владислав Бакальчук заручился в этом вопросе поддержкой главы Чечни Рамзана Кадырова. Но Татьяна Бакальчук опровергла слухи, она заявила, что разлад между супругами начался задолго до объединения компаний. Ситуацию слияния Wildberries и Russ комментировали даже в Кремле.

Татьяна Бакальчук объяснила, что её супруг владеет лишь 1% компании и не ведёт её дела, но Владислав Бакальчук заявил, что в процессе бракоразводного процесса будет претендовать на половину имущества.