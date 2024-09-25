Москва, 25 сентября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Сумма претензий Wildberries к основанной Владиславом Бакальчуком компании «ВБ Девелопмент» увеличилась до 37 млрд рублей. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба РВБ, объединённой компании Wildberries и Russ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам представителей компании, сумма незакрытых авансов, которые организации сооснователя маркетплейса перечислили для оплаты подрядчикам по строительству складов, увеличилась на 10 млрд рублей. Юристы объединённой компании передали «ВБ девелопмент» отказ от договоров, а также стали заключать договоры возведения логистических центров с новой дочерней компанией.

«Взыскание ранее выплаченных авансов планируется в судебном порядке. При этом с добросовестными подрядчиками компания РВБ готова продолжать взаимодействие», — заявили представители компании.

Как сообщало ИА Регнум, в августе пресс-служба компании сообщила о долгах компании Владислава Бакальчука перед Wildberries. «ВБ Девелопмент» задолжала головной компании более 30 млрд рублей. Задолженность подразделения, уточнили в компании, возникла из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию логистических центров в регионах.

Ранее компания Wildberries завершила объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали новой компании. Маркетплейс при этом пообещал, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.