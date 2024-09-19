Москва, 19 сентября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Басманный районный суд арестовал ещё пятерых человек, задержанных после стрельбы у офиса компании Wildberries в центре российской столицы. Об этом сообщила 19 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Ранее стало известно, что суд отправил под стражу первого фигуранта дела. Таким образом, всего по делу о стрельбе арестованы шесть человек. Они проведут под арестом один месяц и 30 суток — до 18 ноября 2024 года.

Ещё 27 задержанных, которым также были предъявлены обвинения, ждут решения суда о мере пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, после стрельбы у офиса Wildberries СК России возбудил уголовное дело по четырём статьям УК РФ: ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 330 («Самоуправство»).

Информация о стрельбе у офиса Wildberries появилась 18 сентября. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании.

Её супруг Владислав Бакальчук, который находился в числе этих людей, утверждал, что прибыл в офис в Романовом переулке на переговоры о финансировании строительства новых складов Wildberries, а стрельбу якобы спровоцировали сотрудники службы охраны и неизвестные ему лица.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы пострадали семь человек и ещё два человека скончались. Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения. Он задержан на 48 часов.