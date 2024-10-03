Москва, 3 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил 3 октября, что через суд требует признать ничтожной сделку по передаче компании «РВБ» домена Wildberries.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня мы подали иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне и ООО «РВБ» с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU», — написал Бакальчук в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никогда не заключал брачный договор с Татьяной Бакальчук и всё ещё состоит с ней в браке. Wildberries всегда был их совместным делом.

Бакальчук при этом отметил, что доменное имя WILDBERRIES было с самого начала оформлено на его жену. И вдруг оказалось, что оно принадлежит «РВБ». Из юридических документов следует, что передача домена этой компании является абсурдной сделкой, которая противоречит закону и здравому смыслу, отметил Бакальчук.

«Домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли», — заявил он, добавив, что этим его жена стремится сократить размер совместно нажитого имущества.

Домен WILDBERRIES.RU стоит не менее $3 млн, заявил Бакальчук. Он добавил, что намерен вернуть этот важнейший актив в совместную с женой собственность.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Савёловский районный суд Москвы принял к производству иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.

В начале августа Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ. Домен WILDBERRIES.RU теперь принадлежит его совместной с Russ компании «РВБ». Татьяна Бакальчук 1 октября заявила о завершении процесса реструктуризации объединённой Wildberries и Russ.

18 сентября 2024 года группа людей во главе с Бакальчуком совершила попытку захвата офиса Wildberries в Москве. Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ. 20 сентября он сообщил, что находится дома.