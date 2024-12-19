Москва, 19 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Предприниматель Владислав Бакальчук проиграл суд по передаче активов маркетплейса Wildberries в ООО «РВБ» — объединенную компанию Wildberries и Russ. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Telegram/Владислав Бакальчук

Собеседник агентства не раскрыл подробностей судебного разбирательства, заявив, что процесс проходил в закрытом режиме.

Бакальчук просил суд признать недействительными сделки, совершённые его бывшей женой Татьяной Ким, по отчуждению в пользу РВБ 24 юрлиц и вернуть их в ООО «Вайлдберриз». Также он требовал признать недействительной передачу прав администрирования доменного имени wb.ru и восстановить права ООО «Вайлдберриз» на его администрирование.

Ожидается, что решение суда будет обжаловано в апелляции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября этого года Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис Wildberries с вооружённой охраной. Произошёл конфликт со стрельбой, в результате которого, по данным СК, погибли два человека, ещё семь пострадали. Нескольких участников инцидента задержали.

Ким назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. Бакальчук заявил, что в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров о строительстве новых складов компании, но произошла провокация. Вооружённый конфликт спровоцировала служба охраны офиса, утверждал он.

В июле Татьяна Бакальчук, позже вернувшая девичью фамилию Ким, подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она отметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries.