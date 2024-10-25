Москва, 25 октября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Предприниматель Владислав Бакальчук впервые пытался завладеть маркетплейсом Wildberries ещё в 2017 году, рассказала его бывшая жена, генеральный директор компании Татьяна Ким в опубликованном 25 октября интервью изданию «Ведомости».

РИА Новости/ Алексей Даничев

По словам Ким, тогда друг Бакальчука хотел переписать на себя половину её бизнеса, но она вовремя узнала об этом.

«Это была середина 2017 года. Я была в декрете. И просто один из сотрудников бухгалтерии мне позвонил и спросил, в курсе ли я того, что сейчас пытаются переписать компанию на постороннего человека», — заявила глава компании.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября этого года Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис Wildberries с вооружённой охраной. Произошёл конфликт со стрельбой, в результате погиб один человек, ещё восемь пострадали. Нескольких участников инцидента задержали.

Ким назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. Бакальчук заявил, что в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании, однако на самом деле произошла провокация. Вооружённый конфликт спровоцировала служба охраны офиса, утверждал он.

23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries.