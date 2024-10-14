Москва, 14 октября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Компания «ВБ Девелопмент», которая принадлежит одному из сооснователей «Вайлдберриз» Владиславу Бакальчуку, подала иск в арбитражный суд Московской области о взыскании с него 37,1 млрд рублей, говорится в материалах дела.

Telegram-канал Владислава Бакальчука

Иск не принят к производству, подробности в карточке дела не указаны.

«ВБ Девелопмент» специализируется на строительстве складов для маркетплейса «Вайлдберриз». Единственный учредитель компании — Владислав Бакальчук, супруг Татьяны Ким, которая в июле подала в суд иск о разводе. «ВБ Девелопмент» продолжает возводить логистические и складские комплексы для «Вайлдберриз» по заключённым ранее договорам.

Ранее ИА Регнум передавало, что в начале октября Владислав Бакальчук подал иск к своей жене Татьяне Ким, компаниям РВБ и «Вайлдберриз» на сумму 350 млрд рублей. По мнению предпринимателя, сделки по слиянию компании «Вайлдберриз» и оператора наружной рекламы Russ были проведены с нарушением закона. По словам Бакальчука, активы «Вайлдберриз», в которой ему принадлежит 1%, были отчуждены без его согласия. Предприниматель также утверждает, что в ООО «РВБ», которое образовалось путём слияния Russ и Wildberries, скрывают документы, в которых отражены произошедшие структурные изменения.

В конце июля Савёловский суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. В конце августа исковое заявление было принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 16 октября. В сентябре Татьяна Бакальчук сообщила о смене фамилии на девичью — Ким.

Одним из этапов разворачивающегося конфликта между владельцами «Вайлдберриз» стало вооруженное столкновение в офисе компании, в котором погибли два человека. 18 сентября в офисе маркетплейса раздалась стрельба. Его основательница Татьяна Ким заявила, что произошла попытка рейдерского захвата. По словам адвокатов Бакальчука, первыми стрельбу открыли сотрудники безопасности офиса.