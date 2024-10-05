Москва, 5 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (Ким) 5 октября выложила в своём Telegram-канале свидетельство о смене фамилии.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Ким — теперь и официально», — написала она.

Бакальчук 23 сентября сообщила, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Татьяной Ким. В конце июля она подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об учреждении совместной компании ООО «РВБ». Татьяна Бакальчук 1 октября заявила о завершении процесса реструктуризации объединённой Wildberries и Russ.