Москва, 18 сентября, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Следователи приступили к допросу лиц, задержанных после инцидента со стрельбой возле офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы, сообщил 18 сентября журналистам источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Сотрудники следствия выясняют роль каждого задержанного в случившемся. Также начали опрашивать свидетелей.

«Сейчас ведутся допросы как задержанных участников конфликта со стрельбой, так и его свидетелей…», — сказал источник, слова которого приводит KP.RU.

Отмечается, что после допросов могут появиться первые подозреваемые по уголовному делу.

Собеседник журналистов напомнил, что после инцидента со стрельбой в полицию доставили несколько десятков человек. Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

18 сентября источник ИА Регнум сообщил, что в центре Москвы прозвучали выстрелы в районе главного офиса Wildberries. Позднее основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц пыталась осуществить рейдерский захват офисов компании. В числе этих лиц был её супруг Владислав Бакальчук.

Владислав Бакальчук в свою очередь утверждал, что в офисе компании Wildberries в Романовом переулке должна была состояться встреча по поводу финансирования строительства новых складов компании.

Он обвинил службу охраны в нападении, которое спровоцировало вооружённый конфликт. При этом в самой компании отметили, что первыми начали стрелять лица, сопровождавшие Владислава Бакальчука.

По данным следствия, в результате стрельбы пострадали семь человек, двое из которых являются сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на вызов. Пострадавших госпитализировали. Ещё два человека скончались от полученных ранений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по четырём статьям, в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).