Москва, 4 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук подал иск к своей жене Татьяне Ким (сменила фамилию с Бакальчук после начала бракоразводного процесса) из-за «незаконной» передачи активов Wildberries организации ООО «РВБ».

Кадр из видео Владислав Бакальчук

«В процессе изучения документов стало окончательно ясно: сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках ООО «РВБ», — это ничтожные и незаконные договоренности», — написал Бакальчук в пятницу, 4 октября, в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сумма этих активов составляет более 350 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 3 октября, Бакальчук сообщил, что через суд потребовал признать ничтожной сделку по передаче компании «РВБ» домена Wildberries.ru. Он подчеркнул, что никогда не заключал брачный договор с Татьяной и всё ещё состоит с ней в браке, а Wildberries всегда был их совместным делом.

В конце июля Савёловский районный суд Москвы принял к производству иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.

В начале августа Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ. Домен WILDBERRIES.RU теперь принадлежит его совместной с Russ компании «РВБ». Татьяна Бакальчук 1 октября заявила о завершении процесса реструктуризации объединённой Wildberries и Russ.

18 сентября 2024 года группа людей во главе с Бакальчуком совершила попытку захвата офиса Wildberries в Москве. Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ. 20 сентября он сообщил, что находится дома.