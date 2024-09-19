Москва, 19 сентября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинения 33 задержанным по делу о стрельбе возле офиса компании Wildberries, сообщили журналистам представители правоохранительных органов.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Отмечается, что в числе тех, кому предъявили обвинения, есть и Владислав Бакальчук — супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября стало известно, что в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы раздались выстрелы. Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов маркетплейса.

В числе этих людей был Владислав Бакальчук. Он в свою очередь рассказал, что в офисе компании в Романовом переулке якобы планировалось провести переговоры, касающиеся финансирования строительства новых складов Wildberries. Бакальчук также добавил, что вооружённый конфликт был спровоцирован службой охраны и неизвестными ему лицами.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы пострадали семь человек и ещё два человека скончались. Следствие возбудило уголовное дело по четырём статьям УК РФ: ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 330 («Самоуправство»).

19 сентября появилась информация о том, что суд арестовал первого фигуранта по этому делу.