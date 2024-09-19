Москва, 19 сентября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Состояние основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук уменьшилось почти в два раза после слияния интернет-магазина с оператором наружной рекламы Russ. Об этом 18 сентября сообщил журнал Forbes.

Алексей Даничев/РИА Новости Татьяна Бакальчук

«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ стоимостью около $3,4 млрд. Её чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — отмечается в публикации.

По словам авторов статьи, на состояние Бакальчук также повлиял курс рубля, однако она продолжает оставаться самой богатой в России женщиной.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что слияние Wildberries с группой Russ может обернуться тем, что Бакальчук потеряет маркетплейс. По его словам, в этом случае проблема состоит в том, что Бакальчук является и собственником, и гендиректором ООО «Вайлдберриз», а потому может единолично принимать любые решения, включая не очень правильные.

Алексеев уточнил, что в совместной компании ООО «РБВ» 65% принадлежат Wildberries и ещё 35% — ООО «Стинн». Новая компания перезаключает договоры с контрагентами, и потому у ООО «Вайлдберриз» в результате сохранятся права лишь на сайт и торговые знаки.