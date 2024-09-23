Москва, 23 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Ситуация вокруг маркетплейса Wildberries — один из процессов, которые идут в деловой среде, Кремлю незачем его комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 сентября журналистам.

Михаил Климентьев/ТАСС

«Мы не считаем это темой для наших комментариев», — сказал Песков.

Он добавил, что инцидент со стрельбой в московском офисе торговой площадки расследуется. Что касается слияния компаний Wildberries и Russ, то это не входит в компетенцию Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об учреждении совместной компании ООО «РВБ». В июле основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, позже вернувшая себе девичью фамилию Ким, подала на развод с Владиславом Бакальчуком.

18 сентября в московском офисе маркетплейса, расположенном в Романовом переулке, произошла стрельба. Погибли два человека, ещё семеро получили ранения. После инцидента возбудили уголовное дело, Бакальчука задержали на 48 часов, но отпустили после допроса. Басманный суд Москвы отправил под арест в общей сложности 30 фигурантов дела о стрельбе.

Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. Её муж заявил, что с коллегами и охраной приехал в офис для переговоров, но стал жертвой провокации.