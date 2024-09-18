Москва, 18 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В офисе компании Wildberries в Романовом переулке в Москве должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании, однако на самом деле произошла провокация. Об этом 18 сентября заявил сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук.

Михаил Климентьев/ТАСС

«Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт», — сказал бизнесмен.

По его словам, накануне он обратился в главк МВД с заявлением об обеспечении вооружённой охраны. В офис, заверил Бакальчук, он приехал в сопровождении сотрудников полиции — один из которых был ранен. Охрана главного офиса компании отказалась пропускать его.

«Никто не ожидал, что начнётся стрельба изнутри здания, через стекло — получили ранения несколько человек, пришедших со мной», — рассказал бизнесмен.

Бакальчук также пообещал оказать всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы установить, кто и зачем начал потасовку, в ходе которой был ранен один из его сотрудников.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября несколько человек были задержаны у офиса Wildberries в Москве после перестрелки. В компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис. Правоохранительные органы предприняли необходимые меры.

Сама Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

23 июля Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries. Её муж, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата».