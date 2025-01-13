Москва, 13 января, 2025, 03:14 — ИА Регнум. В понедельник в Савёловском суде Москвы состоится рассмотрение иска о расторжении брака основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Petrov Sergey/Global Look Press

Отмечается, что рассмотрение дела по существу пройдёт в понедельник, 13 января, в 10:00 мск. До этого прошли семь предварительных слушаний в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля Савёловский суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. В конце августа исковое заявление было принято к производству. В сентябре Татьяна Бакальчук сообщила о смене фамилии на девичью — Ким.

Одним из этапов разворачивающегося конфликта между владельцами ООО «Вайлдберриз» стало вооружённое столкновение в офисе компании, в котором погибли два человека. 18 сентября в офисе маркетплейса раздалась стрельба. Его основательница Татьяна Ким заявила, что произошла попытка рейдерского захвата. По словам адвокатов Бакальчука, первыми стрельбу открыли сотрудники службы безопасности офиса.