Москва, 1 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Процесс реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ завершён, сообщила 1 октября на своей странице в Telegram основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук).

РИА Новости/ Сергей Бобылев

«Рада сообщить, что реструктуризация нашей объединённой компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам», — заявила она в видеообращении.

Основательница Wildberries добавила, что управляет компанией 20 лет и понимает, что бизнесу потребовалась серьёзная перестройка структуры. Так, компания должна остаться гибкой, но в то же время стать более структурированной и правильной, считает Ким.

В видеообращении она рассказала, что работникам объединенной организации поступают непонятные сообщения с просьбой добавить непонятно кого в друзья в соцсетях. Она призвала сотрудников ничего не бояться, подчеркнув, что является гарантом их безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об учреждении совместной компании ООО «РВБ». В июле основательница Wildberries, вернувшая себе девичью фамилию Ким, подала на развод с Владиславом Бакальчуком.

Кремль 23 сентября не стал комментировать ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries, отметив, что это один из процессов, которые идут в деловой среде.