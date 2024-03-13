Материалы с тегом «Олег Матыцин»
Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже
Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже, несмотря на введённые Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничения для отечественных спортсменов, заявил 13 марта министр спорта РФ Олег Матыцин. России следует не бойкотировать олимпийское движение, а стараться сохранить...
13 марта 2024
Россия выплатит WADA взнос за 2023 год, сообщил Матыцин
Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год, заявил 10 февраля российский министр спорта Олег Матыцин. «Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», — сказал Матыцин в интервью ТАСС. Он также сообщил, что Москва ждёт от WADA...
10 февраля 2024
ФК «Спартак» представил Матыцину проект Дворца спорта
Московский футбольный клуб «Спартак» представил министру спорта РФ Олегу Матыцину проект строительства Дворца спорта. Об этом 31 января сообщила пресс-служба клуба. Отмечается, что Дворец спорта появится на пересечении улиц Игоря Нетто и Аэроклубной, в непосредственной близости от домашнего...
31 января 2024
Министр спорта РФ призвал ISU объективно решить судьбу медалей фигуристов
Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал Международный союз конькобежцев (ISU) к объективности в вопросе распределения олимпийских медалей фигуристов. Так глава ведомства прокомментировал предстоящее заседание ISU, на котором будет обсуждаться распределение медалей в командном турнире фигуристов на...
29 января 2024
Матыцин: решение об участии в ОИ-2024 примут в интересах спортсменов и РФ
Решение по участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже примут в интересах самих спортсменов и России. Об этом 15 декабря заявил министр спорта Олег Матыцин на Олимпийском собрании. По словам Матыцина, ему задают много вопросов по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде. Он отметил, что...
15 декабря 2023
Матыцин назвал дискриминационными условия допуска россиян на Олимпиаду
Условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными. Об этом 8 декабря заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин. «Условия дискриминационные, идут вразрез со спортивными принципами. Этим они наносят ущерб самим Олимпийским...
8 декабря 2023
Москва и Минск составляют списки клубов Белоруссии для РПЛ
Белорусские команды следует включить в российские профессиональные лиги по большинству видов спорта, заявил 21 октября глава Минспорта Олег Матыцин. «Предлагается включить белорусские команды в [российские] профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта», — заявил Матыцин на...
21 октября 2023
Матыцин назвал главную цель «Игр будущего»
«Игры будущего», которые стартуют в Казани в феврале 2024 года, призваны показать открытость России как страны, которая активно воспринимает тенденции среди молодого поколения. О таком главном назначении состязаний заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он пояснил, что эти соревнования представляют...
20 октября 2023
Матыцин назвал немыслимым решение МОК приостановить членство ОКР
Министр спорта России Олег Матыцин назвал немыслимым решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета России в организации. Как заявил министр 19 октября на форуме «Россия — спортивная держава», оно выходит за рамки всего мыслимого и немыслимого...
19 октября 2023
Минспорт назвал количество россиян, которые смогут поехать на ОИ-2024
В Париж на Олимпийские игры в 2024 году смогут поехать максимум 180 российских спортсменов, сообщил 19 сентября журналистам министр спорта Олег Матыцин. Он отметил, что в Олимпиаде не смогут участвовать команды, а также легкоатлеты. «Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре 180...
19 сентября 2023
В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль университетского спорта
В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта. Мероприятие организовали в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Участниками фестиваля стали студенты 281 университета из 161 города мира, заявил 20 августа министр спорта РФ...
20 августа 2023
Украинских спортсменов пригласят на Всемирные игры дружбы в России
Россия пригласит на Всемирные игры дружбы спортсменов с Украины, обеспечив им безопасность, заявил 27 июля министр спорта Олег Матыцин на форуме Россия — Африка. «Конечно, мы пригласим украинских спортсменов и обеспечим безопасность их пребывания на территории [России], а также равные...
27 июля 2023
В Уфе стартовали международные Летние сурдлимпийские игры
В Уфе 23 июля стартовали Летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Участие в соревнованиях примут 2000 спортсменов из 30 стран мира. «Соревнования «Мы вместе. Спорт» уже стали масштабным спортивным движением, в которое вовлечены тысячи спортсменов из регионов России и зарубежных стран. Летние...
23 июля 2023
Матыцин: спортсмены РФ не подпишут декларации об осуждении спецоперации
Министр спорта России Олег Матыцин сказал, что подписание спортсменами деклараций с осуждением спецоперации ради допуска к международным соревнованиям является «красной чертой». Об этом он заявил в ходе «Правительственного часа» в Государственной Думе 19 июля. Глава Минспорта заверил, что никто из...
20 июля 2023
Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию
Олимпийская чемпионка по прыжках с шестом Елена Исинбаева продемонстрировала недопустимое отношение к событиям в родной стране и к воинским званиям ВС РФ, заявил 19 июля журналистам министр спорта Олег Матыцин. «Недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям...
19 июля 2023
Матыцин призвал представителей спортивной отрасли не допускать паники
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин обратился к представителям сферы физической культуры и спорта с призывом не допускать паники и сохранять спокойствие. «Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители органов управления в сфере спорта и спортивных организаций, специалисты отрасли! Призываем всех...
24 июня 2023
Матыцин рассказал, когда примут решение об участии россиян в ОИ-2024
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда примут решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Глава Минспорта сказал об этом во время совещания президента Владимира Путина с правительством. «Решение об участии российских спортсменов в...
2 мая 2023
Глава Минспорта предложил Путину провести в России Игры БРИКС 2024
Министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента Владимира Путина с правительством 2 мая выступил с предложением провести Игры БРИКС 2024 года на территории России. «В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в нашей стране...
2 мая 2023