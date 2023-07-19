Москва, 19 июля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по прыжках с шестом Елена Исинбаева продемонстрировала недопустимое отношение к событиям в родной стране и к воинским званиям ВС РФ, заявил 19 июля журналистам министр спорта Олег Матыцин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Елена Исинбаева

«Недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям», — сказал министр.

Исинбаева ранее сообщила, что возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку специальная комиссия МОК не нашла оснований для отстранения её от выполнения своих обязанностей.

Живущая с 2023 года в Испании спортсменка также заявила, что никогда не состояла в рядах Вооружённых сил России, присвоенное ей звание майора назвала «номинальным», а саму себя — «человеком мира».

Исинбаева родилась в 1982 году в Волгограде. Она является двухкратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008) по прыжкам с шестом. В члены МОК Исинбаева была избрана в 2016 году.