Москва, 10 июня, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Бывший министр спорта Олег Матыцин примет участие в довыборах в Госдуму в Брянской области от «Единой России». Об этом 10 июня сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.

Гавриил Григоров/ РИА Новости Олег Матыцин

«Олег Матыцин победил в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в Госдуму в Брянской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс среди кандидатов-участников составил пять человек на место». Голосование прошло с участием зарегистрированных выборщиков, всего в нём приняли участие 1,5 тыс. человек. По итогам предварительного голосования Матыцина выдвинут по Унечскому одномандатному избирательному округу №78 Брянской области.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по одномандатным округам в Брянской (№78) и Ростовской (№152) областях, а также в Хакасии (№35).

Как передавало ИА Регнум, 30 мая Матыцина утвердили в качестве внештатного советника премьер-министра Михаила Мишустина. Ему поручено курировать спорт, а также вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

Президент России Владимир Путин 30 мая наградил Матыцина орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени.

11 мая стало известно, что Матыцин не вошёл в новый состав правительства страны. Новым министром спорта стал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.