Москва, 10 февраля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентства (WADA) взнос за 2023 год, заявил 10 февраля российский министр спорта Олег Матыцин.

Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», — сказал Матыцин в интервью ТАСС.

Он также сообщил, что Москва ждёт от WADA подтверждения на следующий год. Россия договорилась с антидопинговым агентством, что оно установит формулу взноса. Это необходимо сделать, поскольку Россия больше не ориентируется на Совет Европы, отметил глава Минспорта.

«За это год будут выплачена сумма в объёме, который мы согласовали», — заявил Матыцин.

Как сообщало ИА Регнум, WADA 18 ноября заявило, что Россия и Белоруссия не выплатили взносы за 2023 год. Россия, по данным антидопингового агентства, должна была заплатить за год $1,267 млн, Белорусския — $46 тыс.

Главный юрисконсульт допингового агентства Росс Венцель заявил о создании рабочей группы по вопросу отказа Москвы и Минска взносы.

В середине октября агентство объявило, что обвиняет 222 спортсменов из России в употреблении допинга.

В конце сентября WADA заявило, что оставляет в силе санкции против российского антидопингового агентства РУСАДА. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лабораторий, 63-м спортсменам предъявили обвинения.

Со стороны WADA и Международного олимпийского комитета звучат угрозы в адрес планирующих принять участие в Играх дружбы спортсменов.

Депутат Госдумы, чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова 22 сентября заявила, что WADA намеренно ищет аргументы для санкций в отношении России. Это нужно, чтобы оправдать запрет российским спортсменам выступать под своим флагом.