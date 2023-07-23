Уфа, 23 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Уфе 23 июля стартовали Летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Участие в соревнованиях примут 2000 спортсменов из 30 стран мира.

Пресс-служба Минспорта РФ

«Соревнования «Мы вместе. Спорт» уже стали масштабным спортивным движением, в которое вовлечены тысячи спортсменов из регионов России и зарубежных стран. Летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт» в Уфе станут частью этого яркого движения», — заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Министр спорта Росси Олег Матыцин в свою очередь отметил, что спортсмены-сурдлимпийцы не только демонстрируют высокие спортивные результаты, но и своим примером доказывают, что никакие ограничения не могут стать преградой на пути к цели.

Как сообщало ИА Регнум ранее, состязания пройдут с 23 июля по 2 августа на 18 спортивных объектах в Уфе. Помощь в организации окажут 350 волонтёров и сурдопереводчиков. Власти Башкирии и руководители Всероссийского общества глухих разработали для участников и гостей соревнований обширную культурную программу.

Состязания сурдлимпийцев пройдут в 21 дисциплине, в числе которых — баскетбол, вольная и греко-римская борьба, велосипедный спорт, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, карате, настольный теннис, плавание, теннис и футбол.