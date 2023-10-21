Пермь, 21 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Белорусские команды следует включить в российские профессиональные лиги по большинству видов спорта, заявил 21 октября глава Минспорта Олег Матыцин.

Duma. gov.ru

«Предлагается включить белорусские команды в [российские] профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта», — заявил Матыцин на коллегии министерств спорта России и Белоруссии в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

Он отметил, что уже есть определённый опыт, чтобы сделать такое расширение. Вопрос с нормативным обеспечением Москва решит. Матыцин подчеркнул, что важнее всего определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес.

Глава Минспорта добавил, что Минск прорабатывает список команд, которые можно будет включить в чемпионаты России. Необходимо будет уладить ряд технических моментов.

В чемпионатах России по футболу участвуют 16 российских команд — клубов Российской премьер-лиги, имеющих на момент старта сезона лицензию Российского футбольного союза.

В РПЛ выступают только российские команды. В других профессиональных чемпионатах России есть клубы из Белоруссии: «Динамо» (Минск) играет в Континентальной хоккейной лиге. «Минск» участвует в баскетбольной Единой лиге ВТБ.

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