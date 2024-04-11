Глава Минспорта рассказал об участниках Игр стран БРИКС в Казани
Матыцин: в Играх БРИКС в Казани примут участие спортсмены из более чем 50 стран
Москва, 11 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. В Играх стран БРИКС, которые состоятся в Казани летом 2024 года, примут участие спортсмены из более чем 50 стран, заявил 11 апреля министр спорта России Олег Матыцин во время выступления на форуме «Мы вместе. Спорт».
«Изначально Игры БРИКС планировались в скромном формате, проект не новый, он берет начало в 2018 году. Но нами, Минспортом совместно с Республикой Татарстан, было принято решение об открытом формате», — рассказал он.
По его словам, Россия пригласила на Игры не только страны БРИКС, которые уже подтвердили своё участие, но и другие.
«Сейчас их уже более 50», — добавил министр.
Как передавало ИА Регнум, ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов уточнял, что в программу Игр стран БРИКС вошли 29 видов спорта. Он добавил, что было бы сложно провести соревнования по игровым видам спорта, поэтому из программы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу и волейболу.
По его словам, организаторы перевели эти турниры в пляжный формат либо в формат «3 на 3», а также взяли дисциплины из фиджитал-спорта — фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол.