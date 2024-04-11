Москва, 11 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. В Играх стран БРИКС, которые состоятся в Казани летом 2024 года, примут участие спортсмены из более чем 50 стран, заявил 11 апреля министр спорта России Олег Матыцин во время выступления на форуме «Мы вместе. Спорт».

Максим Богодвид/РИА Новости

«Изначально Игры БРИКС планировались в скромном формате, проект не новый, он берет начало в 2018 году. Но нами, Минспортом совместно с Республикой Татарстан, было принято решение об открытом формате», — рассказал он.

По его словам, Россия пригласила на Игры не только страны БРИКС, которые уже подтвердили своё участие, но и другие.

«Сейчас их уже более 50», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов уточнял, что в программу Игр стран БРИКС вошли 29 видов спорта. Он добавил, что было бы сложно провести соревнования по игровым видам спорта, поэтому из программы убрали крупные турниры по футболу, баскетболу и волейболу.

По его словам, организаторы перевели эти турниры в пляжный формат либо в формат «3 на 3», а также взяли дисциплины из фиджитал-спорта — фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол.