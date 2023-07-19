Москва, 20 июля, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Министр спорта России Олег Матыцин сказал, что подписание спортсменами деклараций с осуждением спецоперации ради допуска к международным соревнованиям является «красной чертой». Об этом он заявил в ходе «Правительственного часа» в Государственной Думе 19 июля.

Николай Хижняк ИА REGNUM Атлеты

Глава Минспорта заверил, что никто из российских спортсменов не станет подписывать никаких документов, осуждающих проведение спецоперации. Он уверен, что атлеты не станут на таких условиях принимать участие в турнирах.

Как сообщало ИА Регнум, международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

Участие спортсменов в качестве нейтральных атлетов будет сопровождаться соблюдением строгих требований, которые будут описаны в специальных правилах.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине.