Екатеринбург, 20 августа, 2023, 22:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта. Мероприятие организовали в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Участниками фестиваля стали студенты 281 университета из 161 города мира, заявил 20 августа министр спорта РФ Олег Матыцин.

Донат Сорокин/ТАСС Открытие Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Особенностью мероприятия является представление спортсменами не своих стран, а университетов, где они обучаются.

Открыл церемонию номер с участием танцоров под музыку Уральского молодёжного симфонического оркестра. Позже прошёл парад спортсменов, по окончании которого от имени президента России Владимира Путина выступил его помощник Игорь Левитин, который зачитал приветствие.

«Ваш фестиваль — новое, уникальное явление в международном спортивном календаре. Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания», — говорится в послании президента РФ.

После этого состоялся вынос российского флага и исполнение гимна РФ. На фестивале спортсмены-студенты из 37 стран разыграют 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Глава Минспорта РФ пожелал участникам побед и пригласил спортсменов в Россию. По окончании финальной части церемонии вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил фестиваль открытым.

Соревнования продлятся до 31 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в Ставрополе с 17 по 20 августа прошёл гранд-финал шестого сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Подведены итоги по четырём конкурсам: видеоконкурс, соревнования, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, грантовый конкурс.

На фестивале работали тематические площадки: музей скейтбординга, выставка автомобилей, площадка с мастер-классами по хип-хопу, паркуру и граффити, а также специально построенные локации для проведения финалов соревнований.

«КАРДО» является первой и единственной в мире международной конкурс-премией, основная цель которой — развитие и поддержка уличной культуры и спорта. В 2023 году она стала частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».