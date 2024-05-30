Москва, 30 мая, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Бывший министр спорта России Олег Матыцин утверждён в качестве внештатного советника премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила 30 мая пресс-служба кабмина.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Олег Матыцин утверждён в должности внештатного советника председателя правительства. Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным», — сказано в сообщении

Отмечается, что Матыцин будет курировать спорт, а также займётся вопросами взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 мая наградил бывшего министра спорта Олега Матыцина орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени.

11 мая стало известно, что Матыцин не вошёл в новый состав правительства страны. Новым министром спорта был назначен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.