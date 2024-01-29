Москва, 29 января, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал Международный союз конькобежцев (ISU) к объективности в вопросе распределения олимпийских медалей фигуристов. Так глава ведомства прокомментировал предстоящее заседание ISU, на котором будет обсуждаться распределение медалей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Paul Hudson

«Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 года примет Международный союз конькобежцев, призываем его быть независимым и непредвзятым», — передаёт слова министра ТАСС.

По его словам, Министерство спорта РФ всегда проявляло нулевую терпимость к применению допинга и делает всё в рамках антидопинговой деятельности в стране, придерживаясь конвенции ЮНЕСКО.

Матыцин добавил, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятости в угоду чьих-либо политических интересов, а международные организации должны прежде всего думать о защите спортсменов.

Вместе с тем министр указал на необходимости тщательного изучения решения CAS с юридической точки зрения.

По данным Первого канала, заседание ISU ожидается 7 февраля.

Как передавало ИА Регнум, Россия может быть лишена командного золота Олимпиады в Пекине после дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. При этом суд указал, что не рассматривал результаты командного олимпийского турнира, решение примет Международный союз конькобежцев (ISU).

CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулируются с лишением званий, выигранных после этой даты. Решение суда является окончательным, при этом у сторон остаётся право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней, но лишь по ряду оснований.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин — антиангинальный препарат.

При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

В свою очередь WADA приветствовало решение CAS. В агентстве заявили, что данным решением была достигнута справедливость.

Вместе с тем в Кремле назвали дисквалификацию Валиевой политизированным решением и пообещали защищать своих спортсменов до конца.