Пермь, 20 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. «Игры будущего», которые стартуют в Казани в феврале 2024 года, призваны показать открытость России как страны, которая активно воспринимает тенденции среди молодого поколения. О таком главном назначении состязаний заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

РИА Новости/Светлана Садыкова

Он пояснил, что эти соревнования представляют собой композицию традиционных видов спорта и кибердисциплин.

«Они будут представлены в едином выражении, демонстрируя новые тенденции развития общества, их активно поддерживает молодёжь», ― сказал на панельной дискуссии в рамках международного форума «Россия ― спортивная держава» в Перми глава Минспорта.

Матыцин подчеркнул, что задача спорта ― обеспечить гармоничное развитие будущего поколения.

«Самое главное значение этого проекта ― показать миру открытость России, которая думает и активно воспринимает новые тенденции среди молодёжи, показать всему миру, что мы готовы к сотрудничеству», ― процитировал ТАСС слова министра.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми президент России Владимир Путин отметил открытость России ко всем современным спортивным дисциплинам, в числе которых киберспорт.

Он также заявил о готовности страны проводить соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт. Глава государства подчеркнул, что хорошим показателем этого стала идея о проведении «Игр будущего». Они пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Их планируют провести по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Российский лидер также заявил, что в России планируют кратно увеличить число соревнований разного уровня, как общерусских, так и международных, с достаточно высоким призовым фондом. Путин подчеркнул, что всё необходимое для того, чтобы проводить такие мероприятия на высочайшем уровне и приглашать на них иностранных спортсменов, имеется.