Москва, 31 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» представил министру спорта РФ Олегу Матыцину проект строительства Дворца спорта. Об этом 31 января сообщила пресс-служба клуба.

Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается, что Дворец спорта появится на пересечении улиц Игоря Нетто и Аэроклубной, в непосредственной близости от домашнего стадиона «Спартака» — «Лукойл-Арены».

В клубе рассказали, что в новом комплексе общей площадью 110 тыс. кв. м разместятся крытый манеж, три футбольных поля, пять залов специализированной спортивной подготовки, реабилитационно-восстановительный центр, зал двигательной активности для детей.

«Уникальным решением станет размещение двух полноформатных футбольных полей на кровле Дворца на уровне пятого этажа. Одно из полей получит трибуны на 3000 мест и будет сертифицировано для проведения официальных матчей. Такого сооружения нет ни в одной стране мира», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря 2023 года «Спартак» сообщил о намерении воссоздать вторую команду, которая существовала до мая 2022 года. В клубе заявили, что решение о возрождении второй команды принято для того, чтобы улучшить функционал клубной вертикали и создать дополнительные возможности адаптации юных игроков — воспитанников академии и футболистов из «молодёжки».