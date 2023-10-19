Москва, 19 октября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Министр спорта России Олег Матыцин назвал немыслимым решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета России в организации. Как заявил министр 19 октября на форуме «Россия — спортивная держава», оно выходит за рамки всего мыслимого и немыслимого.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Время дискриминации и политического давления — это во многом определяет нашу сегодняшнюю деятельность», — заявил Матыцин.

Глава Минспорта отметил, что ОКР продолжает развиваться, несмотря ни на что.

Об отстранении ОКР стало известно 12 октября, когда директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что решение приняли из-за включения российским комитетом в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. ОКР отстранили до дальнейшего уведомления, комитет временно не способен исполнять функции национального олимпийского комитета и получать средства от МОК.

Депутат Госдумы и чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с ИА Регнум заявила, что, по её мнению, решение МОК существенно не меняет положение, в котором сейчас находится российский спорт, и является ещё одной частью политического давления. По словам спортсменки, МОК не получит от этого ничего существенного, так как спортсмены из России к этому моменту уже столкнулись с массовыми ограничениями на международных соревнованиях.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах 13 октября заявил, что российские спортсмены могут получить приглашение на будущую Олимпиаду, если не будут связаны «с Олимпийским комитетом России (ОКР) или с Россией». Комитет оставил за собой право пригласить граждан России в нейтральном статусе. По теме отстранения ОКР также высказался экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин. Он заявил, что Российский футбольный союз (РФС) также могут исключить из ФИФА и УЕФА в случае принятия клубов с новых территорий, если не будет предварительных договорённостей.