Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Россия пригласит на Всемирные игры дружбы спортсменов с Украины, обеспечив им безопасность, заявил 27 июля министр спорта Олег Матыцин на форуме Россия — Африка.

Александр Вильф/РИА Новости

«Конечно, мы пригласим украинских спортсменов и обеспечим безопасность их пребывания на территории [России], а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы», — заявил Матыцин.

16 июня секретарь Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов сообщил, что первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в Москве в сентябре 2024 года.

Он рассказал, что решение о проведении Игр принял президент Владимир Путин. Летние соревнования будут проходить раз в четыре года. Первые зимние Игры состоятся в Сочи не ранее 2026 года.

Сегодня на форуме Россия — Африка Матыцин заявил, что Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и в Екатеринбурге 15–19 сентября будущего года. В них примут участие более 5 тысяч спортсменов.

Матыцин 27 июля на форуме Россия — Африка принял участие в сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки».

Как сообщало ИА Регнум, сегодня в Милане на чемпионате мира по фехтованию дисквалифицировали украинскую спортсменку Ольгу Харлан.

После схватки с российской фехтовальщицей Анной Смирновой она, по правилам состязаний, должна была пожать руку сопернице. Вместо этого Харлан выставила идущей ей навстречу для рукопожатия Смирновой саблю.

Харлан одержала победу в этой схватке, но её не засчитали из-за нарушения регламента. Кроме того, она получила чёрную карту, то есть до конца турнира она не сможет участвовать в состязаниях. Харлан дисквалифицировали на 60 дней.