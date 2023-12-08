Москва, 8 декабря, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными. Об этом 8 декабря заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

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«Условия дискриминационные, идут вразрез со спортивными принципами. Этим они наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту. Подход абсолютно неприемлемый», — сказал Матыцин.

Как передавало ИА Регнум, МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. До Игр будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта.

При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпийских играх. Отмечается, что квалифицировавшиеся на Олимпиаду спортсмены должны будут подписать соглашение с обновлённой Олимпийской хартией, включая положение об уважении «мирной миссии олимпийского движения».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Кроме того, российский лидер отметил, что международные спортивные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Он подчеркнул, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур неизбежно.