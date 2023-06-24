Москва, 24 июня, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Глава Минспорта РФ Олег Матыцин обратился к представителям сферы физической культуры и спорта с призывом не допускать паники и сохранять спокойствие.

Владимир Смирнов/ТАСС Министр спорта РФ Олег Матыцин

«Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители органов управления в сфере спорта и спортивных организаций, специалисты отрасли! Призываем всех сохранять спокойствие, не допускать паники и ориентироваться только на официальные источники информации», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Глава Минспорта поручил руководителям подведомственных учреждений, тренировочных баз и спортивных объектов быть на постоянной связи, ввести усиленный контрольно-пропускной режим, держать процессы на оперативном контроле.

Как передавало ИА Регнум, в Минпросвещения сообщили, что в расположенных на юге России детских центрах и лагерях усилены меры безопасности. При этом в Москве, Подмосковье и ряде других регионов, в которых введены дополнительные меры антитеррористического характера, перенесены выпускные вечера в школах.

Футбольный клуб «Ростов» призвал бойцов ЧВК «Вагнер», которые под руководством Евгения Пригожина устроили вооружённый мятеж, не допустить кровопролития.