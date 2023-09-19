Москва, 19 сентября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Париж на Олимпийские игры в 2024 году смогут поехать максимум 180 российских спортсменов, сообщил 19 сентября журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

Он отметил, что в Олимпиаде не смогут участвовать команды, а также легкоатлеты.

«Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре 180 спортсменов – это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону, в случае допуска на Олимпиаде в Париже смогут выступить 180 спортсменов», — сказал Матыцин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября заместитель российского министра спорта Алексей Морозов заявил, что спортсменам из России дали допуск к международным соревнованиям по 26 олимпийским видам спорта из 39.

Он подчеркнул, что в большинстве видов спорта российские команды не получили допуск и не смогут участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпиаду в Париже. Морозов выразил мнение, что нужно участвовать в тех соревнованиях, где это возможно.

Решение о запрете на участие российских и белорусских команд в международных состязаниях инициировало руководство Международного олимпийского комитета. МОК в марте рекомендовал запретить участие российских легкоатлетов и команд участвовать в международных играх. Россиян рекомендовали выборочно допускать до участия только в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада в Париже состоится в следующем году 26 июля — 11 августа.