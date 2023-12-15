Москва, 15 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Решение по участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже примут в интересах самих спортсменов и России. Об этом 15 декабря заявил министр спорта Олег Матыцин на Олимпийском собрании.

По словам Матыцина, ему задают много вопросов по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Он отметил, что президент Владимир Путин накануне чётко сформулировал позицию в этом вопросе, и теперь Министерство спорта совместно с федерациями будет внимательно изучать регламенты, которые в ближайшее время должен определить Международный олимпийский комитет (МОК).

«И примем решение, которое в полной мере будет в интересах спортсменах и в интересах нашей великой страны, которая является важным партнёром международного спорта», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что Минспорта и Олимпийский комитет должны принять взвешенное решение по участию россиян в международных состязаниях. По его словам, нужно внимательно проанализировать условия МОК по допуску спортсменов на Олимпийские игры.

Ранее в этот же день глава государства отметил, что то, что сегодня делают чиновники МОК в отношении российского спорта — это извращение идеи Пьера де Кубертена: «О, спорт, ты — мир». Путин напомнил, что олимпийское движение создавали, чтобы объединять людей, а не разъединять.

Пресс-служба МОК 14 декабря сообщила, что лицензии для участия в Играх 2024 года в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии.

Организация 8 декабря также объявляла о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Кроме того, МОК запретил демонстрировать на Олимпиаде национальные флаги и символы России и Белоруссии