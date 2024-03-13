Москва, 13 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже, несмотря на введённые Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничения для отечественных спортсменов, заявил 13 марта министр спорта РФ Олег Матыцин.

Алексей Майшев/РИА Новости Олег Матыцин

России следует не бойкотировать олимпийское движение, а стараться сохранить возможность диалога с ним, сказал министр на встрече представителей возглавляемого им ведомства и Ресурсного центра новых медиа.

«Те спортсмены, которые завоевали это право, прошли квалификационный отбор — борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты, может быть, будет еще ряд дисциплин. Посмотрим, каким будет финальное решение Международного олимпийского комитета 18–19 марта, когда будет исполком, но пока позиция (МОК. — Прим. ред.), что новых рекомендаций и регламентов не будет», — заявил Матыцин.

Как сообщало ИА Регнум, МОК допустил до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе 11 спортсменов из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде. Национальная символика России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже запрещена.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года заявил, что подходы МОК по допуску российских спортсменов противоречат природе спорта. Путин отметил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, а потом формирование альтернативных структур неизбежно.

В феврале 2024 года Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.