Материалы с тегом «Илан Шор»
Шор раскритиковал Санду за давление на молдавскую оппозицию
Действия молдавских правоохранителей, задержавших на несколько часов в аэропорту Кишинёва вернувшихся из Москвы участников съезда оппозиции, являются беспределом. Об этом 22 апреля заявил глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. «Власть по беспределу несколько часов держит наших...
23 апреля 2024
Шор: электоральный блок «Победа» примет участие в выборах в Молдавии осенью
Новый электоральный блок оппозиционных молдавских политически сил «Победа-Виктория» будет участвовать в выборах, которые пройдут в Молдавии этой осенью, заявил председатель партии «Шор» Илан Шор 21 апреля в Telegram-канале после проведения в Москве учредительного съезда объединения. «Наш блок...
21 апреля 2024
Киркоров и Басков спели на съезде молдавской оппозиции в Москве
Народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков выступили перед участниками съезда молдавских оппозиционных политиков, который прошёл 21 апреля в Москве. «Поддерживаю Гагаузию, её право на самоопределение. Мне бояться нечего, я во всех расстрельных списках», — заявил Басков KP.RU. Оба...
21 апреля 2024
Шор назвал Молдавию «захваченным» государством со сформированным ГУЛАГом
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор назвал Молдавию захваченным государством, в котором уже фактически сформировали ГУЛАГ и которое любого оппозиционера изначально считает предателем. Он заявил об этом 21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление...
21 апреля 2024
Молдавский оппозиционер Шор создал предвыборный блок «Победа-Виктория»
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор объявил на съезде в Москве 21 апреля о создании предвыборного блока «Победа — Виктория». «Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока «Победа-Виктория», — заявил он на съезде молдавских оппозиционных депутатов. Шор добавил, что предвыборный блок...
новость часа
21 апреля 2024