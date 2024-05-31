Москва, 31 мая, 2024, 10:14 — ИА Регнум. В случае, если выборы президента Молдавии будут проводиться честно, у молдавской оппозиции имеются стопроцентные шансы на победу в них. Об этом 31 мая заявил оппозиционный молдавский политик, один из лидеров блока «Победа» Илан Шор.

EPA/TASS Илан Шор

«Если выборы будут честные, то у оппозиции шанс стопроцентный», — процитировала его слова «Газета.Ru».

Шор уточнил, что не будет принимать участия в нынешних выборах из-за возрастных ограничений для кандидатов на пост президента Молдавии, так как ему ещё не исполнилось 40 лет, добавив, что обязательно примет участие в следующих выборах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 мая Шор не исключил, что Кишинёв может лишить его гражданства после получения им российского паспорта. Он также назвал современную Молдавию «территорией беззакония».

В апреле 2023 года Апелляционный суд Молдавии заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы. А в июне того же года в стране запретили деятельность оппозиционной партии «Шор».

Шор 16 мая заявил, что недавно получил российский паспорт. Он также уточнил, что не намерен отказываться от гражданства Израиля, который считает родиной.

В ноябре 2023 года Кишинёв попросил Интерпол помочь задержать политика. Глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу 15 февраля заявил, что Россия отказалась выдавать Илана Шора молдавским властям.

Глава минюста Молдавии Вероника Михайлов-Морару 25 мая рассказала, что запросила у Москвы экстрадицию Шора, однако не получила ответа. Она добавила, что ведомство пытается получить из официальных источников подтверждение заявлений Шора в СМИ о наличии у него гражданства России.