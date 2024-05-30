Кишинёв, 30 мая, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В Молдавии пять телеканалов — Primul în Moldova, Accent TV, Orizont TV, «Канал 2» и «Канал 3» — лишились лицензий, сообщило 30 мая правительство республики.

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Эти каналы предоставляли возможность выступать представителям оппозиции, власти объяснили своё решение наличием «сомнительных источников финансирования»

Как пояснил пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ, лицензии отозвали у трёх компаний-поставщиков аудиовизуальных услуг, управляющих пятью телеканалами. Первый — Telesistem TV (телеканалы Primul în Moldova и Accent TV), второй — Arhidoc Grup (телеканал Orizont TV) и Telestar Media (Canal 2 и Canal 3).

Как отметили в правительстве, компании нарушили требование Совета по продвижению инвестиционных проектов государственного значения предоставить полную информацию, сообщив данные только по одному банковскому счёту, имея при этом другие счета в разных банках.

Отмечается также, что у каждого канала обнаружены транзакции, подтверждающие принадлежность к «группе Плахотнюка-Шора». Владимир Плахотнюк — экс-лидер «Демократической партии» Молдавии, Илан Шор — бывший лидер партии «Шор».

В Молдавии деятельность оппозиционной партии «Шор» запретили в июне прошлого года. Её лидера Шора в республике приговорили к 15 годам лишения свободы. Глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу в середине февраля 2024 года заявил, что Шор находится в России и что Москва отказалась выдать его. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару 25 мая 2024 года заявила, что запросила у Москвы экстрадиции Шора, но не получила ответа.

Плахотнюк уехал из Молдавии в июне 2019 года, оставив пост председателя «Демократической партии». Президент республики Майя Санду обвинила в 2021 году Плахотнюка в том, что он «обокрал» страну. Её решением Плахотнюк лишился ордена Республики. В России его в 2023 году заочно осудили на 20 лет за вывод из страны более 126 млрд рублей. Он объявлен в РФ в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Молдавии без объявления причин задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу, вернувшегося из Москвы. Позже его жена заявила, что политика обвинили в провозе запрещённых предметов. Его задержали на паспортном контроле, забрали документы и досмотрели его личные вещи. Спустя три часа его отпустили. Лунгу пообещал подать жалобу, назвав действия силовиков злоупотреблениями, требующими наказания. Он сообщил, что в Молдавии преследуют оппозицию.

Комментируя действия молдавских силовиков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что румынский режим, возглавляемый Санду, оккупировал Молдавию.